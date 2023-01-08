В стране будут нарастать партизанское и диверсионное движения.

На территории России нарастает количество саботажей, в будущем их количество будет увеличиваться.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона. Он озвучил официальную статистику Министерства внутренних дел РФ, согласно которой в приграничных с Украиной областях на 600% увеличилось количество уголовных правонарушений.

"Гораздо больше и по всей территории страны. Таким образом, это количество саботажа будет нарастать. Все будут взрывать, грабить и мародерить. И мы с вами где-то через месяца 3-4 будем обсуждать криминальную ситуацию в РФ. Это будет чудесное время", - заявил он.

Видео дня

Кроме того, советник руководителя Офиса президента уверен, что в Российской Федерации будут нарастать внутренние партизанское и диверсионное движения.

"Очень много есть конфликтов на территории России. Там много этнических групп, которые постоянно имели существенные ограничения. Например, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. И даже Бурятия. Все они будут иметь определенные претензии, и это постепенно нарастает", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что поражения России в Украине десакрализовали личность Путина, его окружение и саму вертикаль власти.

Будущее РФ: прогнозы

Профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль заявил, что Западу необходимо подготовиться к возможному распаду РФ.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что после войны Россию ждут худшие сценарии.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает что 2023 год принесет Украине победу, а Российской Федерации - трансфер власти.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что кремлевские элиты уже готовятся к гражданской войне.

Вас также могут заинтересовать новости: