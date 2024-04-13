По мнению немецких служб безопасности, речь, вероятно, может идти об атаках во время чемпионата Европы по футболу.

Боевики "ИГИЛ-Хорасан" в своем пропагандистском журнале призвали к терактам в странах Европы.

Как пишет Bild, в номере "Голоса Хорасана" изображен вооруженный террорист в трамвае, а за окном видна надпись "Добро пожаловать в Европу". Фотография подписана так: "Последний вызов перед выходом".

На другом изображении - футбольный стадион, над которым летает дрон. Надпись говорит: "Если они притясняют вас на земле, то поразите их с неба".

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В публикации говорится: "Наезжайте на своем автомобиле на "неверных", наносите им удары ножами, наполняйте их пищу ядом, вышибайте им мозги пулями и поджигайте их дома". Призыв в первую очередь обращен к молодым сторонникам движения.

Издание отметило, что по мнению немецких служб безопасности, речь, вероятно, может идти об атаках во время чемпионата Европы по футболу.

В службах безопасности считают, что в странах западной Европы у "ИГИЛ-Хорасан" есть хорошо организованная террористическая сеть, насчитывающая более 100 участников, и только в Германии их может быть более 50.

Теракт в Москве

22 марта в московском концертном зале "Крокус Сити Хол" терористы расстреляли более сотни людей после чего подожгли здание зала. Ответственность за теракт взяли на себя боевики "ИГИЛ-Хорасан".

После этого власти европейских стран заявили, что опасаются терактов этих боевиков. В Европе считают, что напасть они могут во время больших спортивніх мероприятий.

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