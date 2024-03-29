Их подозревают в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К и с нападавшими на концертный зал "Крокус Сити Холл".

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К ("Вилаят Хорасан") и нападавшими на концертный зал "Крокус Сити Холл". Об этом сообщают Reuters и российское РИА Новости со ссылкой на источники в спецслужбах Таджикистана.

По данным СМИ, задержания проводились в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе. Отмечается, что в оперативных мероприятиях принимали участие российские силовики, находящиеся в столице Таджикистана.

В России по делу о теракте в "Крокусе" проходят 12 человек. Восьмерых фигурантов уже арестовали, среди них четверо, кого следствие считает непосредственными участниками нападения. В салоне Renault, на которой передвигались подозреваемые в участии в теракте, нашли паспорта Таджикистана.

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Также сегогня стало известно, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои. На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.

Теракт в "Крокус Сити" - что известно

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" террористы устроили стрельбу, в результате которой погибли более 100 человек. Путин не комментировал стрельбу сутки, а потом разразился обвинениями в адрес Украины. Он утверждал, что подозреваемых в совершении теракта задержали "недалеко от границы с Украиной".

Западные СМИ писали, что нападение на "Крокус" организовали боевики "Исламского государства".

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