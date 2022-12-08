Издание отмечает, что он он не допустил полной изоляции РФ.

Издание Politico внесло министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в раздел "Разрушителей" в своем рейтинге.

Главу российского Министерства иностранных дел назвали "темным дипломатом", благодаря которому не все страны видят в войне в Украине битву добра и зла.

"Несмотря на то, что Москва на Западе становится изгоем, у Кремля по-прежнему есть правительства, готовые поддерживать его (или, по крайней мере, не выступать против него). Это во многом благодаря Сергею Лаврову, опытному министру иностранных дел России, который сыграл на традиционных обидах и статусе России как гигантского экспортера продовольствия и энергии, чтобы убедиться, что Москва не так изолирована, как этого хотят Европа и США", - говорится в сообщении.

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В Politico считают, что Лавров сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы голоса, осуждающие Россию на международных форумах, включали "неудобное" количество воздержавшихся.

"Имея в своем распоряжении изощренные инструменты пропаганды, 72-летний министр иностранных дел и его армия дипломатов успешно использовали глобальный аппетит к газу и зерну и максимально использовали сложные отношения Запада со своими бывшими колониями, используя любую возможность, чтобы заставить Европу выглядеть глупо - или того хуже", - отмечает издание.

Издание отмечает, что глава МИД РФ распространяет ложь о том, что высокие цены на продовольствие и нехватка удобрений вызваны не вторжением России в Украину, а западными санкциями.

Скандальные заявление Лаврова

Как известно, Сергей Лавров занимает должность министра МИД Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Как известно, перед началом полномашстабного вторжения РФ в Украину Лавров отрицал, что Россия планирует нападать. Также он уверял, что Россия не собирается оккупировать Украину.

В мае министр заявил, что Москва требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление.

Весной он сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером, а также заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

15 ноября Лавров сбежал с саммита "Большой двадцатки" на Бали перед очередной массированной атакой РФ по Украине.

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