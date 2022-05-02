Глава МИД России также заявил, что российские военные не подстраивают войну против Украины к определенной дате, в том числе 9 мая.

Министр иностранных дел России заявил, что Москва якобы не требует от Зеленского сдаться: он должен приказать военным прекратить сопротивление.

Свою очередную чушь Сергей Лавров озвучил в эфире итальянского телеканала TgCom24.

"Зеленский может принести мир, если он перестанет отдавать преступные приказы своим нацистским батальонам и заставит их прекратить боевые действия. Мы не хотим, чтобы он сдавался, мы хотим, чтобы он отдал приказ прекратить боевые действия. Целью не является смена режима в Украине... Мы хотим лишь обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не угрожала нацификация", - сказал Лавров.

Глава МИД страны-агрессора также обвинил Украину в том, что мы якобы саботируем переговоры с РФ.

"Киев саботирует переговоры с Россией, у самого Владимира Зеленского "семь пятниц на неделе", - отметил Лавров.

Также он добавил, что российские военные не подстраивают войну против Украины к определенной дате, в том числе 9 мая.

"Наши военные не планируют свои действия к определенной дате. Темпы того, что происходит в Украине зависят от необходимости минимизации рисков для гражданского населения и для российских военных", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, объявит ли Россия тотальную войну 9 мая.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителя. 3152 человека были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: