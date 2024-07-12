После сбития рейса MH17 на Донбассе Нидерланды как один из вариантов реагирования всерьез рассматривали военное вмешательство. Об этом пишет нидерландское издание Nieuwsuur, ссылаясь на заявления высокопоставленных чиновников.
Отмечалось, что в первые дни после катастрофы рейса MH17 Нидерланды намеренно решили публично не осуждать Россию, чтобы избежать препятствий репатриации тел погибших и заставить Россию поддержать резолюцию ООН, в которой поддерживалось независимое расследование, суд над виновными и сотрудничество на месте катастрофы.
"Мы приняли осознанное внутреннее решение не указывать на Россию в самом начале", - говорит тогдашний генеральный директор по политическим вопросам МИДа Вим Геертс. – "Самым важным было не оттолкнуть Россию".
Как только тела были репатриированы, позиция Нидерландов ужесточилась, отмечают чиновники, добавляя, что катастрофа рейса MH17 стала "переломным моментом в наших отношениях с Россией".
В беседе с Nieuwsuur высокопоставленные чиновники подтвердили сообщения о том, что Нидерланды серьезно рассматривали возможность военного вмешательства в зону катастрофы.
"Бывший командующий вооруженными силами Том Миддендорп заявил, что "это был вполне реальный вариант", пояснив, что австралийские спецназовцы были доставлены на самолете и тренировались вместе с голландскими коммандос", - пишет издание.
Нынешний премьер-министр Нидерландов Дик Схооф также подтвердил, что в стране "действительно разрабатывали и рассматривали возможность такого варианта".
Но он также подчеркнул, что это был крайний вариант, и решение о вводе войск вряд ли было бы принято на эмоциях.
Катастрофа MH17 - что надо знать
Рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины - в период, когда Россия отобрала украинский Крым и начала войну на Донбассе, замалчивая свои действия для мира. На борту самолета находилось 298 человек (196 граждане Нидерландов) - все они погибли. Тогда следственная группа представителей разных стран начала международное расследование обстоятельств трагедии.
24 мая 2018 года представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины предоставили доказательства, что "Боинг" сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.
17 ноября 2022 года на судебном заседании в Гааге признали, что самолет сбила именно российская ракета на территории, подконтрольной в то время боевикам "ДНР".