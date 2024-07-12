Катастрофа рейса MH17 стала "переломным моментом в наших отношениях с Россией", отмечают нидерландские чиновники.

После сбития рейса MH17 на Донбассе Нидерланды как один из вариантов реагирования всерьез рассматривали военное вмешательство. Об этом пишет нидерландское издание Nieuwsuur, ссылаясь на заявления высокопоставленных чиновников.

Отмечалось, что в первые дни после катастрофы рейса MH17 Нидерланды намеренно решили публично не осуждать Россию, чтобы избежать препятствий репатриации тел погибших и заставить Россию поддержать резолюцию ООН, в которой поддерживалось независимое расследование, суд над виновными и сотрудничество на месте катастрофы.

"Мы приняли осознанное внутреннее решение не указывать на Россию в самом начале", - говорит тогдашний генеральный директор по политическим вопросам МИДа Вим Геертс. – "Самым важным было не оттолкнуть Россию".

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Как только тела были репатриированы, позиция Нидерландов ужесточилась, отмечают чиновники, добавляя, что катастрофа рейса MH17 стала "переломным моментом в наших отношениях с Россией".

В беседе с Nieuwsuur высокопоставленные чиновники подтвердили сообщения о том, что Нидерланды серьезно рассматривали возможность военного вмешательства в зону катастрофы.

"Бывший командующий вооруженными силами Том Миддендорп заявил, что "это был вполне реальный вариант", пояснив, что австралийские спецназовцы были доставлены на самолете и тренировались вместе с голландскими коммандос", - пишет издание.

Нынешний премьер-министр Нидерландов Дик Схооф также подтвердил, что в стране "действительно разрабатывали и рассматривали возможность такого варианта".

Но он также подчеркнул, что это был крайний вариант, и решение о вводе войск вряд ли было бы принято на эмоциях.

Катастрофа MH17 - что надо знать

Рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины - в период, когда Россия отобрала украинский Крым и начала войну на Донбассе, замалчивая свои действия для мира. На борту самолета находилось 298 человек (196 граждане Нидерландов) - все они погибли. Тогда следственная группа представителей разных стран начала международное расследование обстоятельств трагедии.

24 мая 2018 года представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины предоставили доказательства, что "Боинг" сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.

17 ноября 2022 года на судебном заседании в Гааге признали, что самолет сбила именно российская ракета на территории, подконтрольной в то время боевикам "ДНР".

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