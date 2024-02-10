Молчание ООН о финансировании Россией терроризма будет иметь важные последствия, подчеркнул глава ГУР.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал решение ООН по катастрофе "Боинга" МН-17 в 2014 году позором для международной судебной системы.

Речь идет об иске Украины против Москвы о нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма, который в ООН "забраковали" 31 января. Как выразился Буданов французскому Liberation, такая позиция будет иметь важные последствия.

В частности, во время рассмотрения иска суд ссылался на то, что российский ЗРК "Бук", которым сбили самолет вместе с 298 пассажирами, - это оружие, а не деньги. Поэтому обвинять Россию в спонсорстве терроризма не целесообразно, ведь не было зафиксировано прямого перевода средств для закупки оружия, напомнило издание.

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"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", - заявил Буданов.

Он пояснил, что такой вердикт порождает серьезные риски. То есть Россия может свободно раздавать террористам ЗРК вместо денег для ударов по гражданским целям, и это, по логике ООН, "в принципе не будет терроризмом", - акцентировал Буданов.

Рейс MH17 сбила ракета РФ - это доказано

Рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины - в период, когда Россия отобрала украинский Крым и начала войну на Донбассе, замалчивая свои действия для мира. На борту самолета находилось 298 человек (196 граждане Нидерландов) - все они погибли. Тогда следственная группа представителей разных стран начала международное расследование обстоятельств трагедии.

24 мая 2018 года представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины предоставили доказательства, что "Боинг" сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.

17 ноября 2022 года на судебном заседании в Гааге признали, что самолет сбила именно российская ракета на территории, подконтрольной в то время боевикам "ДНР".

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