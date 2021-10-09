Американцы хотят предотвратить активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане.

Делегация США встретится с высокопоставленными чиновниками "Талибана" в Дохе в субботу и воскресенье. Это будет первая встреча сторон на высшем уровне с тех пор, как Вашингтон вывел свои войска из Афганистана.

Об этом сообщает Reuters.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, в состав делегации на высшем уровне войдут официальные лица из Госдепа, Агентства США по международному развитию и разведки.

Приоритетом будет сдерживания талибов в их приверженности, что Афганистан не станет "рассадником" "Аль-Каиды" и других экстремистов, одновременно оказывая давление на группировки с целью улучшения доступа к гуманитарной помощи, поскольку страна сталкивается с действительно серьезным конфликтом и, вероятно, предотвратить экономический спад невозможно".

Читайте такжеВ Батуми из-под завалов дома спасли семилетнего мальчика (фото, видео)"Встреча является продолжением прагматического взаимодействия с талибами, которое мы ведем по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес", – рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

Автор: Яна Ставская