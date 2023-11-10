Украинцев в Британии обучают всему - от базовых навыков обращения с оружием до тактики ведения городских боев.

Великобритания подготовила уже более 30 000 украинских солдат. Как сообщает британское Министерство обороны, это крупнейшая программа военной подготовки на британской земле со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что всего с 2014 года по различным программам вооруженных сил Великобритании было подготовлено 52 тысячи украинских защитников.

Курсы по подготовке украинских бойцов проводится по всей территории Великобритании. Полный курс составляет не менее пяти недель и включает такие направления подготовки как обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактика патрулирования, тактика боя в окопах и в городе, права и обязанностей комбатантов в вооруженных конфликтах.

Видео дня

Кроме британских инструкторов в подготовке украинских солдат на территории Британии принимают участие инструкторы из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Австралии и Румынии.

Подготовка украинских солдат за рубежом

В своей нашумевшей статье для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что одной из проблем Украины является невозможность полноценной тренировки новобранцев на собственной территории – россияне пытаются бить по полигонам и казармам даже в глубоком тылу. Именно поэтому зарубежное обучение украинских солдат является настолько важным.

Если Британия является важной площадкой для подготовки украинской пехоты, то экипажи боевой техники готовят преимущественно на полигонах Германии. Например, именно там тренировались экипажи Abrams и систем ЗРК Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: