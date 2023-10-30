В обучении примет участие 61 украинский военный.

Германия сегодня, 30 октября, начала обучение группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot, сообщают ВВС Германии.

"Наша поддержка Украины продолжается", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что в очередной тренировке на Patriot примет участие 61 украинский военный. Кроме того, начнут многонедельный курс обучения 10 украиских языковых медиаторов.

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ППО для Украины

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна продолжит поставки оружия Украине и уже готовит зимний пакет военной помощи. Ключевым элементом станут средства противовоздушной обороны.

Как отмечается, в пакет на общую сумму 1 миллиард евро будут включеныдополнительные системы противовоздушной обороны: Patriot, IRIS-T стоимостью около 1 миллиарда евро, а также зенитные самоходные установки Gepard.

Кроме того, в ближайшие недели в Украину прибудут еще 10 боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и почти 20 бронированных санитарных автомобилей.

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