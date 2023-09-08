В Пентагоне сообщили, что учения продлены еще на несколько недель.

Две сотни украинских танкистов продолжат совершенствовать навыки управления и ремонта танков Abrams, после окончания в августе основного курса комбинированных учений.

Об этом Голосу Америки рассказал представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл. Он уточнил, что учения были продолжены по запросу Украины.

"Военные будут совершенствовать навыки управления и ремонта к тому времени, когда 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить ВСУ, будет готов. Эти тренировки займут несколько недель", - сообщил О'Доннелл.

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Учения проходят на американской базе в Германии.

Танки Abrams для Украины

США предоставят Украине 31 единицу Abrams. А в новом пакете помощи Пентагон объявил, что предоставит ВСУ снаряды с обедненным ураном для них.

1 сентября издание Politico написало, что первые американские танки Abrams прибудут в Украину в середине сентября. Тогда представитель Пентагона рассказал изданию, что десяток танков сейчас находится на финальной реконструкции в Германии. После этого 70-тонные Abrams поедут в Украину.

Согласно оценкам экспертов, эти танки позволят ВСУ преодолеть российские укрепления и помогут контрнаступлению. Американские Abrams станут третьими западными танками, которые получит Украина от партнеров. Напомним, ранее в ВСУ поступили немецкие Leopard и британские Chellenger.

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