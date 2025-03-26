Главной военной и киберугрозой для США, согласно отчету разведывательных агентств страны, названа не Россия.

Китай имеет возможность нанести удар по США обычным оружием, нарушить инфраструктуру США с помощью кибератак и нацелиться на их активы в космосе, говорится в Ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества, добавляя, что Пекин также стремится к 2030 году сместить США с позиции ведущей державы, пишет Reuters.

В отчете говорися, что Россия, вместе с Ираном, Северной Кореей и Китаем, стремится бросить вызов США с помощью преднамеренных кампаний, чтобы получить преимущество, а война Москвы в Украине дает "богатство уроков относительно борьбы с западным оружием и разведкой в ​​крупномасштабной войне".

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В отчете также говорится о том, что армия Китая, вероятно, планировала использовать большие языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персон и проведения кибератак.

"Вооруженные силы Китая развертывают передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, подводные лодки, более мощные космические средства и средства для кибервойны и более крупный арсенал ядерного оружия", - заявила комитету директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она назвала Пекин "самым сильным стратегическим конкурентом" Вашингтона.

"У Китая почти наверняка есть многогранная стратегия национального уровня, призванная вытеснить США с позиции самой влиятельной в мире силы ИИ к 2030 году", - сказано в отчете.

Опасения США по поводу Китая доминировали примерно на трети 33-страничного отчета, в котором говорилось, что Пекин намерен усилить военное и экономическое принуждение по отношению к Тайваню.

Кроме того, разведка заявила, что Иран продолжал совершенствовать свои ракетные системы и системы БПЛА и вооружать ими "террористов и боевиков-единомышленников", при этом США продолжают считать, что Тегеран "не создает ядерное оружие".