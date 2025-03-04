По словам журналистов, официального решения по этому вопросу еще не было.

Пока никаких изменений в предоставлении разведывательных данных для Украины со стороны США не произошло. Эта линия сотрудничества является другой по сравнению с предоставлением вооружения. Об этом сообщили несколько источников в военно-политических кругах для "РБК-Украина".

"Что касается передачи или обмена разведывательной информацией - здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше", - заверил один из собеседников.

В то же время другой источник выразил сомнение, что решение администрации президента США Дональда Трампа об остановке поставок вооружения, если оно начнет действовать, коснется разведывательных данных, ведь по словам собеседника, "это другая линия сотрудничества".

Видео дня

В свою очередь журналист The Economist Оливер Кэролл написал на своей странице в соцсети X, что не произошло никаких изменений в обмене разведданными или в любом другом ключевом аспекте военной поддержки со стороны США.

"Наши партнеры говорят нам, что официального решения не было", - отметил журналисту источник.

Сам Оливер добавил:

"Чтобы внести ясность, у меня нет информации о том, что приказ о прекращении поддержки (поставок оружия) не был отдан. Дело в том, что пока нет никаких доказательств этого на местах".

Прекращение помощи США для Украины - что известно

Как писал УНИАН, США остановили помощь Украине, чтобы получить извинения от президента Владимира Зеленского за спор с Дональдом Трампом в Белом доме. По данным CNN, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

В то же время СМИ пишут, что остановка помощи от США в первую очередь повлияет на ПВО и артиллерию. По словам журналиста Остапа Яриша, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок - в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Вас также могут заинтересовать новости: