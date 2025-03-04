Также проблемы будут с боеприпасами к HIMARS.

Решение США об остановке помощи Украине в первую очередь повлияет на поставки ракет к ПВО и артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет журналист "Голоса Америки" Остап Яриш в соцсети Х.

В частности высокопоставленный чиновник администрации Трампа подтвердил изданию, что США ставят на паузу всю военную помощь для Украины.

"Выглядит так, что пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок - в частности по программе долгосрочной поддержки USAI. Если взглянуть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии", - пишет Яриш.

Видео дня

Он также напомнил, что в прошлый раз, когда Дональд Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, это привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент, хотя впоследствии Сенат его оправдал.

США остановили помощь Украине - последствия

Как отмечают американские чиновники и эксперты, последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует не сразу. По разным мнениям, пройдет несколько недель, а возможно даже месяцев.

Однако эффект от такого решения будет "сокрушительным" и повлияет на военную мощь Украины даже через годы.

Вас также могут заинтересовать новости: