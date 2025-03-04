Трамп и его помощники хотят, чтобы Зеленский публично признал свою вину за ссору в Белом Доме.

Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку американские чиновники хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как пишет CNN, по словам нескольких чиновников, Трамп и его помощники хотят получить от Зеленского признание своей вины - возможно, в форме публичных извинений - перед тем, как приступить к сделке по минеральным ресурсам или обсуждению вопроса о продолжении иностранной помощи.

По словам одного из собеседников издания, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

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CNN напоминает, что госсекретарь Марко Рубио был одним из чиновников, публично призвавших Зеленского извиниться за конфликт с Трампом.

Трамп остановил поставки помощи Украине

Во время последнего общения с журналистами Трамп отказался подтверждать, что решил приостановить поддержку Украины. Однако он заявил, что Украина "должна быть более благодарной" США, которые поддерживали их в беде и "дали гораздо больше, чем Европа". По его словам, Европа должна была помочь больше, чем Америка, однако оказалась "гораздо умнее Джо Байдена".

Однако поздно вечером в понедельник СМИ сообщили, что Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине, это касается и поставок, которые находятся на пути в страну.

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