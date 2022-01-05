Список требований митингующих к властям постоянно расширяется.

В сети опубликовали требования протестующих Казахстана, среди которых – отставка президента, правительства и парламента, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Россией, а также осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма.

Перечень требований опубликовал Telegram-канал КушТау on-line.

В обнародованном списке требований значатся немедленное освобождение всех политзаключенных, создание временного правительства из "участников сопротивления в Казахстане" и проведение "свободных выборов":

"Главным условием политических реформ является – неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годы правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией".

Читайте такжеНе Майдан. Что происходит в Казахстане и как это может отразиться на УкраинеПо данным местного паблика petropavlovsk_city в Instagram, список требований митингующих к властям постоянно расширяется.

Кроме прочего, протестующие требуют лишить депутатов неприкосновенности и сократить их финансирование из бюджета, снизить цены на продукты питания, одежду и коммунальные услуги, снизить пенсионный возраст, а также предоставить независимость Мангистауской области.

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ. Граждане требовали отставки президента с правительством и выступили против коррупции.

На фоне "газовых" протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он постановил передать Смаилову Алихану Асхановичу.

Вас также могут заинтересовать новости: