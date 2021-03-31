Путин заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния.

Владимир Путин провел видеоконференцию с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте такжеУкраина поддержала санкции ЕС против чиновников РФ из-за заключения НавальногоОб этом сообщается на сайте Кремля.

Путин сказал, что Украина должна выполнять всех договорённости, в которые входит "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском" и "урегулирование правовых аспектов особого статуса Донбасса".

Также он заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Политики обсудили перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", ситуацию в Ливии, иранскую ядерную программу и отношения между Россией и ЕС.

При обсуждении ситуации в Белоруссии Путин сказал о "недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства". Также он дал "соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела" оппозиционера Навального.

Ранее стало известно, что Кремль хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном, но без Зеленского.

В МИД Украины заявили, что достичь результатов можно только в полном составе Нормандского формата.

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Автор: Людмила Жерновская