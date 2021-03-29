В МИД Украины заявили, что достичь результатов можно только в полном составе Нормандского формата.

Президент России Владимир Путин собирается провести видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте также"При необходимости": в Кремле рассказали о планах Путина по диалогу с ЗеленскимОб этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем", - сказал Песков.

По его словам, видеоконференция готовится не как мероприятие "нормандской четверки". Однако он согласился, что подобную встречу невозможно провести без обсуждения ситуации на Донбассе.

"Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - резюмировал Песков.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Европейской правде", что только в полном, а не сокращенном составе Нормандского формата можно достичь сдвигов в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - отметил он.

Также спикер отметил, что Украина прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Людмила Жерновская