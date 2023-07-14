Союзники понимают важность победы Украины в войне, но боятся ее последствий для РФ, считает публицист.

Западные союзники Украины имеют определенные опасения относительно последствий ослабления России, а потому не всегда оперативно реагируют на запросы Киева о предоставлении того или иного оружия. Запад боится, что распад России будет иметь последствия, с которыми будет трудно справиться.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" журналист, публицист Виталий Дымарский. По его словам, главная вещь, которая пугает Запад в вопросе распада РФ на несколько субъектов – это ядерное оружие.

"Даже в такой ситуации боятся применения ядерного оружия. Речь идет все же о стране с ядерным оружием, которое при распаде выйдет из-под единого контроля. Хотя бы понятного – в чьих оно руках", – добавил он.

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Если РФ распадется, на ее месте могут образоваться несколько субъектов. Неизвестно, в чьих руках окажется ядерное оружие, и кто будет руководить новыми территориальными единицами.

"А если Россия не распадется, то нужно продумывать, как жить с ней дальше после победы Украины", – подчеркнул он.

Вероятно, Запад размышляет над этим вопросом, однако единое решение до сих пор не найдено. По мнению публициста, этим можно объяснить промедление партнеров в вопросе передачи Украине определенного вооружения. Союзники понимают важность победы Украины в войне, но боятся ее последствий для РФ.

Что говорят о распаде России

Среди украинских чиновников едва ли не чаще всего о неизбежности распада Российской Федерации говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также неоднократно призывал мир готовиться к этому. В начале июля в интервью одному из немецких изданий Данилов заметил, что попытка мятежа в РФ показала, что Россия не является государством. По его словам, РФ раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее в куче, и Запад должен это понять.

В то же время один из руководителей правозащитной группы "Мемориал", которую недавно запретили в России, Олег Орлов говорит, что РФ разлагается в смеси абсурда и репрессий. Он подчеркнул, что это сопоставимо с эпохой Брежнева в Советском Союзе. Орлов также отметил, что Россия потеряла шанс занять свое место среди государств 21 века, ее будущее решится в Украине.

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