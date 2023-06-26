Мятеж Пригожина посеял сомнения в мощностях авторитарного режима Путина.

Соединенное Королевство планирует готовиться к вероятному распаду России, чтобы геополитические изменения неожиданно не всколыхнули устройство британцев.

Как сообщает The Times, в Лондоне предполагали, что решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года может обернуться для России крахом и военно-политической катастрофой.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть лишь "Глава 1" чего-то нового", - отметил собеседник издания.

Видео дня

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен заявил, что события в России – "ее внутренние дела".

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман считает, что успешное восстание Пригожина было бы наихудшим сценарием, потому что главарь ЧВК "Вагнер" - фашист и ему совершенно чужды либеральные ценности.

Форман предположил, что западные дипломаты не ожидали кризиса в РФ и мятеж Пригожина тоже стал для них сюрпризом.

"Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" речь не шла", – поделился он.

Некоторые собеседники издания высказали мнение, что Путин до сих пор сохраняет свой пост, а значит его нельзя недооценивать.

Судьба России 2023 - какие прогнозы публиковались

В начале апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что РФ может развалиться в течение трех-семи лет. В июне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что Россия уже "распадается прямо на глазах, разнося по миру невероятную вонь".

По мнению публициста и политолога Андрея Пионтковского, власти Китая уже определились с кандидатурами на "трон" Владимира Путина.