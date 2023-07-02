Он призвал мир готовиться к этому.

Российский диктатор Путин потерял контроль над своей страной, мир должен быть готов к распаду Российской Федерации.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Bild, попытка госпереворота показала, что Россия не является государством. "Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе. Мы должны к этому подготовиться. Мы говорим об этом уже год. Помните, что процессы, которые уже начались в России, не остановить", - сказал он.

Данилов отметил, что ситуация вышла из-под контроля, продемонстрировав, что в России любая военная группировка может действовать самостоятельно, а любой ядерный объект или оружие могут захватить. Кремль не может контролировать такую ​​большую территорию, а второй по силе армии в мире - не существует, отметил секретарь СНБО.

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"Ситуация может превратиться в очень опасный взрывоопасный процесс, который будет абсолютно неконтролируемым. Российская империя рухнула. Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде", - добавил он.

По словам Данилова, Украина анализировала, что происходило в российских регионах во время мятежа. "Я могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада (...) Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - сказал Данилов.

Мятеж в России: последствия

Напомним, что после мятежа российские власти пообещали главарю ЧВК "Вагнер" и его наемникам, что те смогут безнаказанно "уйти в Беларусь". Также "вагнеровцам" предложили подписать контракты с Министерством обороны РФ.

Несмотря на это, СМИ писали, что дело против Пригожина о вооруженном мятеже все еще не закрыли. Также появлялась информация о задержании офицеров "Вагнера" в Сирии российской военной полицией.

На днях стало известно, что Пригожин ликвидировал свой медиахолдинг "Патриот".

Ряд экспертов считает, что новый бунт в России - вопрос времени, поскольку произошедшее показало слабость российской власти. Недовольны реакцией Кремля на бунт и российские "военкоры" и "патриоты", поддерживающие войну в Украине.

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