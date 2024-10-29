Глава Чечни заявил, что за этот удар виновные получат "возмездие, которое им и не снилось".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "возмездием" виновным в ударе по "университету спецназа" в Гудермесе. В комментарии российским пропагандистам "пехотинец Путина" заявил, что приказал "кадыровцам" не брать в плен бойцов ВСУ.

"Они нас укусили, мы их уничтожим. В ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня отдал приказ всем командирам на передовой не брать в плен, уничтожать", - заявил Кадыров.

Он также отметил, что также приказал чеченским подразделениям еще больше "усилить военные усилия", чтобы продемонстрировать, на что способны кадыровские силы на поле боя.

Удар по "университету" в Чечне - что известно

Как сообщал УНИАН, беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под удар попал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе, сообщил Кадыров.

Впрочем, дрон мог быть запущен из Дагестана, пишут украинские издания NV и Kyiv Post, ссылаясь на источники в спецслужбах. "Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны", - рассказал один из источников, напомнив о разборках "кадыровцев" и российских бизнесменов.

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