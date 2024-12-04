Опубликованы записи с камер наблюдения.

Рано утром в среду, 4 декабря, в столице российской Чечни, городе Грозный слышали взрывы. Российские СМИ сообщают об атаке БПЛА, публикуя видео с камер наблюдения и фото последствий.

Отмечается, что атака произошла примерно в 04:50, а целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Есть информация, что в местном аэропорту ночью был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву.

Взрывы в Грозном 4 декабря - видео

Удар по "университету" спецназа в Чечне

Напомним, в конце октября беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Тогда под удар попал Российский "университет спецназа" имени Путина в Гудермесе.

После атаки Рамзан Кадыров пригрозил "возмездием" виновным, приказав "кадыровцам" не брать в плен бойцов ВСУ:

"Они нас укусили, мы их уничтожим. В ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня отдал приказ всем командирам на передовой не брать в плен, уничтожать".

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