Кадыров планирует отправить на войну 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

В Чечне убеждают, что это количество бойцов якобы "добровольно" согласилось отправиться на фронт.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев.

Как сообщает Центр национального сопротивления, "пехотинец Путина" объявил, что Чечня выполнила все задачи поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации. Якобы "добровольно" на фронт согласились ехать 84 тысячи чеченцев.

"Однако Москва не может справиться с ситуацией, развязанная ею война затягивается, и "пушечного мяса" не хватает. Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина и его окружения", - отметили в ЦНС.

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"Кадыровцы" на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно кадыровские войска покидают блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области. Их полностью заменяют россияне.

Зато в Курской области чеченцы активно попадают в плен ВСУ. Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не планирует спасать чеченцев, которые добровольно сдались в плен Вооруженным силам Украины.

Впрочем, во время обмена пленными 18 октября, Украина отдала РФ бойца из спецподразделения "Ахмат" Акрамана Масхабова. Сам кадыровец рассказывал, что он из Грозного и был мобилизован за три месяца до попадания в плен, но фото в его соцсетях свидетельствуют, что в армию он попал минимум в июле 2023 года.

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