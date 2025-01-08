На "Рамштайне" планируется определить план обороноспособности Украины до 2027 года.

Сегодня министр обороны Ллойд Остин отправится на авиабазу Рамштайн в Германии, где 9 января он проведет юбилейную, 25-ю встречу Контактной группы по обороне Украины. В сообщении на сайте Пентагона эту встречу называют "знаковой".

Согласно сообщению, Остин встретится с министрами обороны и военными чиновниками, чтобы обсудить непосредственные потребности Украины на поле боя, долгосрочные потребности в обороне и координацию помощи нашей стране.

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывной поставки ключевых возможностей, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также усилия по укреплению оборонной промышленной базы", - говорится в сообщении.

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Как отметил один из чиновников Пентагона, на встрече будет определен план обороноспособности Украины до 2027 года

"Лидеры коалиций должны будут одобрить дорожные карты, в которых будут изложены потребности и цели Украины в области ВВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года. Эти дорожные карты предназначены для того, чтобы доноры могли планировать и поддерживать Украину в будущем", — пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос относительно дальнейшей судьбы "Рамштайна", если американская поддержка группы уменьшится после прихода к власти администрации Трампа, чиновник выразил убеждение что "многосторонний характер" группы обеспечит ее будущую устойчивость.

"Я не могу говорить о том, какое решение примет новая администрация относительно своей роли… я уверен, что эти коалиции по возможностям так или иначе продолжат свою деятельность", — добавил чиновник.

Другой чиновник отметил, что, хотя 25-е заседание "Рамштайн" станет последним для Остина, Министерство обороны США не "закрывает" группу, и работа будет продолжена.

"Благодаря многосторонней работе, коалициям по возможностям и всему, что мы сделали, ("Рамштайн") сохранится в каком-то качестве в будущем, я считаю, независимо от того, как именно следующая команда будет или не будет ее продолжать", — сказал чиновник.

Заседание Рамштайн - что получит Украина

Ранее AP писало, что на заседании "Рамштайн" администрация Джо Байдена намерена объявить о большом финальном пакете помощи Украине.

Чиновники не назвали точную сумму нового пакета. Известно, что он будет "значительным" и будет сформирован из имеющихся запасов с целью доставки большей части оружия, обещанного Украине, до момента инаугурации Трампа. В то же время отмечается, что речь не идет о помощи на все 4 млрд долларов, которые остались в рамках утвержденного Конгрессом США финансирования для Украины.

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