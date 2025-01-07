Что именно войдет в новый пакет помощи, не уточняется, но отмечается, что он будет "значительным".

Администрация действующего президента США Джо Байдена, полномочия которой заканчиваются через несколько недель, намерена объявить о большом финальном пакете помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона. Объявление нового пакета оружия должно состояться в рамках визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию в четверг, 9 января, где состоится заседание в формате "Рамштайн".

Чиновники не назвали точную сумму нового пакета. Известно, что он будет "значительным" и будет сформирован из имеющихся запасов с целью доставки большей части оружия, обещанного Украине, до момента инаугурации Трампа.

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В то же время отмечается, что речь не идет о помощи на все 4 млрд долларов, которые остались в рамках утвержденного Конгрессом США финансирования для Украины. Вероятно, останется "более пары миллиардов долларов", которые сможет выделить на поддержку Украины уже команда Дональда Трампа.

Поездка Остина на авиабазу "Рамштайн" станет его последней встречей с группой, которую он организовал в поддержку Украины после вторжения России в феврале 2022 года.

Вместе эти страны предоставили более 126 миллиардов долларов на вооружение, военную подготовку и помощь. Эти пакеты включают миллионы боеприпасов, современные истребители, системы противовоздушной обороны, системы противодействия БПЛА и танки. Отмечается, что США предоставили 66 миллиардов долларов из этой суммы.

Помощь США Украине: вы могли это пропустить

30 декабря 2024 года президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на 2,5 миллиарда долларов. Этот пакет включал военную помощь в размере 1,25 млрд долларов, взятую из запасов США, и пакет Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI) в размере 1,22 млрд долларов.

Тогда в заявлении американского лидера отмечалось, что Пентагон находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины.

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