В МВД страны отметили, что это уже четвертый подобный случай.

После очередной ракетной атаки Российской Федерации по Украине фрагмент ракеты снова обнаружили на территории Молдовы. Правоохранители отметили, что это уже четвертый подобный случай.

"Патруль пограничной полиции обнаружил фрагмент ракеты, выпущенной в результате российских авиаударов по Украине, в районе сектора пограничной полиции Ларга (Бричанский район)", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Молдовы.

На месте инцидента работают саперы и прокуроры. При этом в МВД указали, что это четвертый случай, когда обломки ракет после ударов по Украине оказываются в Молдове.

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"Как и в предыдущих случаях все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой учреждений, ответственных за безопасность и защиту граждан", - подытожили правоохранители.

Ракетная атака России 16 февраля - что известно

16 февраля россияне ночью снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, опять пострадали объектам критической инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по украинским городам 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, из нх удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. При этом несколько крылатых ракет Х-22 попали в объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине, но никто не пострадал. В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в Кременчуге две вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры.

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