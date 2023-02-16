После очередной ракетной атаки Российской Федерации по Украине фрагмент ракеты снова обнаружили на территории Молдовы. Правоохранители отметили, что это уже четвертый подобный случай.
"Патруль пограничной полиции обнаружил фрагмент ракеты, выпущенной в результате российских авиаударов по Украине, в районе сектора пограничной полиции Ларга (Бричанский район)", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Молдовы.
На месте инцидента работают саперы и прокуроры. При этом в МВД указали, что это четвертый случай, когда обломки ракет после ударов по Украине оказываются в Молдове.
"Как и в предыдущих случаях все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой учреждений, ответственных за безопасность и защиту граждан", - подытожили правоохранители.
Ракетная атака России 16 февраля - что известно
16 февраля россияне ночью снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, опять пострадали объектам критической инфраструктуры.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по украинским городам 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, из нх удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. При этом несколько крылатых ракет Х-22 попали в объекты инфраструктуры.
Позже стало известно, что три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине, но никто не пострадал. В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в Кременчуге две вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры.