Это была миксованная атака с применением дронов и самолетов стратегической авиации.

В ночь на 16 февраля российские оккупанты прибегли к миксованной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации и дронов. В частности, РФ выпустила по Украине восемь "Калибров", есть "прилет".

Как сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отлично сработали силы ПВО юга. Все "Калибры" удалось сбить. Однако есть и "прилет".

"ПВО Южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет - 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной. К сожалению, в куче с этим враг использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", - рассказала Наталья Гуменюк.

Ракетная атака на Украину 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых регионах отработала ПВО.

Звуки взрывов звучали в Кременчуге Полтавской области. О реальной угрозе во время тревоги сообщали власти Львовщины и Днепропетровщины.

Подтверждено попадание по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших и жертв нет.

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