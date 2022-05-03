Он не уточнил, какие именно российские банки станут мишенью санкций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль заявил, что ЕС в шестом пакете санкций против Москвы готовит отключения дополнительных российских банков от SWIFT.

Об этом сообщает Washington Post.

Как сообщают, Боррель не уточнил, какие именно российские банки станут мишенью санкций.

Он также повторил обещания уменьшить зависимость ЕС от российского импорта энергоносителей. После вторжения Кремля в Украину 24 февраля, ЕС импортировал российского ископаемого топлива на около 46 миллиардов долларов, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ЕС уже отключили от SWIFT российские банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ".

Как сообщал УНИАН, в ЕС приблизились к одобрению шестого пакета санкций против России. Ограничения также затронут и Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения.

Что он будет включать

По данным издания Politico, шестой пакет санкций должен включать поэтапное нефтяное эмбарго. Ограничение также коснется российских банков, в частности Сбербанк,а также значительно более широкий круг русских лиц.

Известно, что импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца 2022 года. С тем для Венгрии и Словакии может заработать определенная формула изъятий, учитывая трудности с диверсификацией для этих государств.

Последний на сегодня, пятый пакет санкций ЕС против Ррссии, вступил в силу 8 апреля. Он включал запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

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