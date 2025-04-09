Как сказал президент, Украине нужны хотя бы 10 дополнительных систем ПВО.

Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

"Относительно дополнительного пакета, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, Украина рассчитывает на возможность покупать оружие даже как на гарантию безопасности.

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"Как связать наше соглашение [о полезных ископаемых - УНИАН] с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим. Мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны - мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп спрашивал о том, сколько Украине нужно систем ПВО. Он подчеркнул:

"Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет".

Помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, в феврале президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли позволить странам Европы закупать для Украины американское оружие.

В то же время, в марте Трамп приостанавливал временно для Украины военную помощь, согласованную и проголосованную в Конгрессе еще во времена президента Джо Байдена. Также США останавливали обмен с Украиной разведывательными данными, но вскоре все восстановили.

Сейчас администрация Трампа не объявляла никаких новых пакетов военной помощи для Украины.

19 марта спикер Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Зеленский попросил Трампа помочь с системами ПВО. По словам пресс-секретаря, президент США согласился поработать над этим, чтобы выяснить, что доступно в Европе.

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