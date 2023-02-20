Более 200 единиц российского оружия, от танков до систем ПВО и боеприпасов, были представлены в понедельник на выставке IDEX в Абу-Даби.

Российские оборонные компании приняли участие в выставке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на международные санкции.

Они предлагали продать оружие, которое, по словам главного союзника Владимира Путина Сергея Чемезова, было проверено в ходе вторжения РФ в Украину, пишет Bloomberg.

По словам производителей, более 200 единиц российского оружия, от танков до систем ПВО и боеприпасов, были представлены в понедельник на выставке IDEX в Абу-Даби, крупнейшей в регионе выставке обороны и безопасности.

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"Большая часть представленной продукции уже прошла испытания в реальных боевых условиях. Это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", - заявил перед открытием выставки глава государственного оборонно-промышленного комплекса "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает пресс-служба компании.

США, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против российских производителей оружия в ответ на войну в Украине. ОАЭ, главный деловой и экспортный центр Ближнего Востока, стремятся создать собственную военную промышленность, как и другие региональные державы, включая Саудовскую Аравию, и защищают свою позицию от вторжения, сохраняя при этом тесные политические, энергетические и деловые связи с Россией.

Некоторые официальные лица США предупреждают о риске использования россиянами ближневосточной страны для уклонения от санкций. Официальные лица ОАЭ утверждают, что страна независима и следует международному праву, но не обязана соблюдать санкции, налагаемые отдельными юрисдикциями, такими как США и Великобритания. ОАЭ также заявляют, что очень серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы.

Тем не менее, в отличие от прошлых лет, организаторы не включили российские компании в основной зал IDEX. Вместо этого их держали отдельно от других экспонентов и разместили в отдельном павильоне на мероприятии вместе с российским государственным торговым агентом "Рособоронэкспортом".

Ядерные угрозы России

В середине февраля норвежская разведка сообщила, что впервые с момента распада СССР корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Разведслужба акцентирует на том, что с момента окончания холодной войны военные корабли Северного флота РФ не совершали рейды с ядерным оружием.

Политолог Владимир Фесенко назвал такие действия Москвы пропагандистским шоу. По его словам, президент РФ Владимир Путин пытается "взять на слабо", поэтому пугает тактическим ядерным оружием.