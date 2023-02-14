Разведка Норвегии сообщает, что Россия израсходовала в Украине три четверти своих современных ракет класса "земля-земля".

Впервые с момента распада СССР корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Как пишет Норвежская разведывательная служба в своем ежегодном докладе "Фокус-2023", Россия израсходовала в Украине три четверти своих современных ракет класса "земля-земля". Предполагается, что "нестратегическое ядерное оружие будет играть более заметную роль в региональной обороне", пока Москва не восстановит арсенал высокоточного оружия большой дальности.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота… Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и риск непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", - говорится в докладе.

Отмечается, что тактическое ядерное оружие представляет серьезную угрозу в сценарии потенциального противостояния России и НАТО.

Разведслужба акцентирует на том, что с момента окончания холодной войны военные корабли Северного флота РФ не совершали рейды с ядерным оружием.

Ядерные угрозы России - последние новости

Напомним, ранее разведка Норвегии сообщила, что если война в Украине перерастет в региональное противостояние, в котором будут участвовать страны-члены НАТО, РФ может демонстративно применить тактическое ядерное оружие.

Российская сторона способна использовать такое оружие на том основании, что существованию РФ якобы есть угроза. В разведке добавили, что ядерная доктрина России - это отчасти публичная основа того, когда и как РФ может применить оружие массового поражения.

А аналитики Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин не готов к затяжной войне, поскольку воздерживается от принятия соответствующих решений. В частности, российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы. Эксперты считают, что нежелание Путина идти на риск указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию, или войну с НАТО.