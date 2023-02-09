США и европейские страны обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько лет одобрили выдачу лицензии российскому "МТС Банку".

Как сообщает Financial Times, это может усилить беспокойство стран Запада относительно превращения страны в финансовую гавань для РФ.

"МТС Банк" стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, подчеркнули в FT.

Видео дня

Как пишет издание со ссылкой на местных чиновников, решение центробанка выдать банковскую лицензию кредитору "удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских мигрантов".

Как говорится в материале, лицензия облегчит доступ к банковским счетам для россиян и откроет новый канал для потока денег в ОАЭ.

США и европейские страны обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией. В частности, замглавы Минфина США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон, поднял вопрос о лицензии российского банка во время визита в Абу-Даби.

Война в Украине и позиция ОАЭ

После вторжения России в Украину десятки тысяч россиян поселились в ОАЭ, в основном в Дубае, чтобы избежать санкций или не попасть под мобилизацию.

Многие из российских мигрантов жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у тех кредиторов, которые уже работают в стране.

Ситуация с российскими банками:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

По состоянию на 27 января 2023 года прибыль российских банков упала в 12 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: