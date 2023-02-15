Владимир Фесенко отметил, что президент РФ Владимир Путин пытается "взять на слабо".

Российская Федерация вывела в море свои корабли, оснащенные ядерным оружием. Политолог Владимир Фесенко назвал это пропагандистским шоу.

"Сейчас, к сожалению, горячая война идет почти в центре Европы. Это следствие российского вторжения. РФ сейчас пытается использовать ядерное оружие как некий последний аргумент, угрожая использованием ядерного оружия Западу. Однако очень заметно по непрямым признакам: не только Запад, но и Россия боится прямого военного столкновения", - отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, президент РФ Владимир Путин пытается "взять на слабо", поэтому пугает тактическим ядерным оружием.

Видео дня

"Сейчас, именно в этот момент, это имеет не столько военную цель, сколько скорее пропагандистскую. Россия намерена устроить "большой пропагандистский спектакль" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину", - объяснил Фесенко.

При этом он указал, что военные корабли РФ с тактическим ядерным оружием в море – это часть пропагандистского шоу, ведь пока прямой опасности нет. Политолог сравнил Путина с северокорейскими диктаторами.

"Кремль пока скорее пропагандистски пытается попугать Запад. Но, конечно, хотя бы потенциально такой риск существует, и этот риск связан только с Путиным и, скажем так, с его психическим равновесием. Но я думаю, что все-таки реально пока прямых угроз ее использования на сегодняшний день нет", - подытожил эксперт.

Корабли РФ с ядерным оружием - что известно

14 февраля корабли Северного флота РФ впервые с момента распада СССР вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту.

По данным разведки Норвегии, в связи с расходом трех четвертей ракет в Украине "нестратегическое ядерное оружие будет играть более заметную роль в региональной обороне" России, пока Кремль не восстановит арсенал высокоточного оружия большой дальности.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Вашингтон переоценил риски использования Россией ядерного оружия. В Белом доме считают, что РФ не пойдет на такой шаг и уже не возражают против ударов по Крыму с применением техники и боеприпасов американского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: