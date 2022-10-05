Власть, вероятно, передадут Совбезу РФ.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвав самый вероятный, по его мнению, вариант отставки российского диктатора Владимира Путина.

Об этом шла речь в эфире ФЕЙГИН LIVE.

"Они достаточно глубоко поняли, что война проиграна, и я доверяю тем сведениям, которые есть, что [Юрий] Ковальчук (миллиардер, олигарх и соратник Путина, его называют ответственным за дезинформационную войну – УНИАН) обсуждал с Путиным мягкий вариант, что всем надо соскакивать", – говорит Пионтковский.

По его словам, власть, вероятно, передадут Совбезу РФ. Дискуссии касательно отстранения Путина закончатся, когда ВСУ освободят Херсон.

"Одним из промежуточных вариантов может быть: объявляем, что по состоянию здоровья, заболел, временно передает обязанности коллективному органу. Никто в наследники не рвется, кому нужна ответственность за капитуляцию. Все будет скрываться за коллективным органом, Советом безопасности. Перед Самаркандом (город в Узбекистане, где 15-16 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества), я думаю, такой вариант обсуждался. Самарканд все изменил. Путин резко повысил ставки, но война – каждые новые успехи украинской армии… Херсон просто закроет все дискуссии. После Херсона этот вариант в мягкой или жесткой форме будет реализован", – добавил политолог.

Зміна влади в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України все частіше лунають прогнози щодо того, що президента РФ Володимира Путіна може бути усунуто від влади або навіть вбито.

Експерти припускають, що режим президента Росії Володимира Путіна може "розсипатися" в результаті перевороту.

Зокрема, Путіна можуть почати переконувати піти з посади, щоб зняти частину санкцій проти РФ.

Припускають, що в такому разі на його місце можуть поставити прем'єра РФ Михайла Мішустіна, як очільник уряду, він за Конституцією може стати т.в.о. президента.

Раніше екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв, що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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