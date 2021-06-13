Президент России Владимир Путин озвучил свои ожидания от встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится на следующей неделе в Женеве.
Об этом сообщает РБК.
Путин надеется, что РФ и США возобновят "личные контакты" и "прямой диалог". Также он рассчитывает "создать механизмы" взаимодействия по разным направлениям, среди них - стратегическую стабильность, региональные конфликты, глобальную экологию, а также сотрудничество в области экономики.
«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил», - сказал он.
Читайте такжеУ Путина спросили, считает ли он себя убийцей: он ответил оскорблениями (видео)
Встреча Байдена и Путина
Как сообщал УНИАН, встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.
Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.
Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram