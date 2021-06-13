Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Президент России Владимир Путин озвучил свои ожидания от встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится на следующей неделе в Женеве.

Об этом сообщает РБК.

Путин надеется, что РФ и США возобновят "личные контакты" и "прямой диалог". Также он рассчитывает "создать механизмы" взаимодействия по разным направлениям, среди них - стратегическую стабильность, региональные конфликты, глобальную экологию, а также сотрудничество в области экономики.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил», - сказал он.

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Встреча Байдена и Путина

Как сообщал УНИАН, встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

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Автор: Тамара Отовская