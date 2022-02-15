РФ пытается продолжать давить на Запад, отметил бывший депутат.

Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает на всякий случай готовиться к вторжению в Украину.

Плацдармом для атаки на украинскую территорию могут стать так называемые "ДНР" и "ЛНР", рассказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков.

По его словам, обращение Госдумы РФ к главе страны относительно признания квазиреспублик – это крайне опасный прецедент.

"Я вообще считаю это крайне опасным прецедентам, действия Думы. Конечно, она действует не сама, ею командуют кукловоды из Кремля... но это опасный прецедент, потому что это путь к продолжению напряженности, путь к конфронтации, путь к возможному вторжению...", – сказал собеседник.

Экс-депутат добавил, что лидер России пытается продолжать давить на западные государства.

"И обратите внимание, несмотря на заявления российского командования, по данным СМИ, по данным наблюдателей, войска продолжают двигаться к границе Украины... это говорит о том, что Путин... пытается продолжать давить на Запад, угрожая вторжением, он продолжает реально к этому готовиться на всякий случай...", – заявил Гудков.

Бывший депутат считает, что Путин "продолжает вынашивать какие-то планы".

"...и в этих планах, я всегда так считал, что... так называемым донецкой и луганской "республикам" отводится роль плацдарма, с которого можно атаковать...", – предупредил он.

Напомним, 15 февраля Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны в Европе.

Агрессия РФ против Украины и угроза нового вторжения – справка УНИАН

Россия в 2014 году захватила Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Страна не признает себя стороной конфликта. Власти РФ решили взять на себя роль "посредника" и подписали Минские соглашения для урегулирования конфликта.

Осенью 2021-го российская сторона обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В украинском государстве и в ряде стран Запада заговорили о том, что РФ может решиться на вторжение.

В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что если РФ пойдет на вторжение в нашу страну, то это будет полномасштабная война в Европе.

Позже – 15 февраля – в России заявили о начале отвода военных от украинских границ, однако в НАТО эту информацию пока не подтвердили.

В этот же день стало известно, что Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Украинская сторона предупредила, что признание Россией псевдореспублик будет означать выход страны из Минских соглашений.

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