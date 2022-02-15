Президент России утверждает, что его государство хочет избежать противостояния.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не хочет войны в Европе и пожаловался на НАТО.

РФ не хочет войны и поэтому выдвинула предложение об обеспечении для всех равной безопасности, рассказал глава страны на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается войны в Европе. Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну, и сказано это, конечно же, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы были с вами свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии… это очень плохой пример, но он был", – утверждал Путин.

Российский лидер добавил, что "это первое".

"…Второе – по поводу хотим ли мы этого или нет? Конечно же нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", – заявил президент.

Агрессия РФ против Украины – что нужно знать

РФ обострила ситуацию на границе с Украиной осенью 2021 года – стянула много военных и техники. В нашей стране и в ряде западных государств заговорили о том, что российская сторона может решиться на вторжение.

В середине декабря прошлого года МИД России обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

Российская сторона, в частности, предлагала Альянсу отказаться от принятия Украины в свои ряды, а также от любой военной деятельности на украинской территории. Состоялись ряд встреч, в НАТО утверждали, что для Украины "двери остаются открытыми".

В начале февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если Россия пойдет на вторжение в нашу страну, то это будет полномасштабная война в Европе.

В середине февраля в РФ заявили о начале отвода военных от границ Украины, однако в Альянсе пока не подтвердили эту информацию.

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