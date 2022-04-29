В Буче не было россиян из Москвы или Питера.

Россияне, которые захватывали Бучу – это нищая, безграмотная орда. Эти люди не в состоянии критично оценивать политику России и Путина в частности.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"Потому что пьют все подряд, а потом уже опьяневшие рвутся "поговорить по душам" и рассказывают, что они приехали нас спасать. Они зобмированные, у них Путин – святой. Я думаю, что он для них своего рода Волдеморт – имя которое нельзя произносить вслух", - сказал волонтер.

Также он отметил крайней низкий уровень образованности оккупантов.

"Если описать их несколькими словами – это нищая необразованная орда. Просто нищие дикари. Они реально не верили, что Бандера мертв. Они этого не знали. В Буче не было россиян из Москвы или Питера. Туда бросили пацанов, которые никогда в жизни не видели бойлера. Это недоросли из каких-то глухих деревень, которые никогда и нигде не учились. Все что они умеют – это пить", - сказал волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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