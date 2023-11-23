Российские власти пытаются повторить миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.

Россия разжигает миграционный кризис на границе с Финляндией, чтобы дестабилизировать обстановку в новом члене НАТО. Хельсинки объявили о закрытии пунктов пропусков на российской границе.

"Россия хочет причинить вред или попытаться причинить вред и смуту Финляндии, это ясно", - цитирует Newsweek посла по стратегическим коммуникациям Министерства иностранных дел Финляндии Микко Киннунена.

На прошлой неделе финские власти объявили о закрытии четырех из восьми автомобильных пунктов пересечения границы с Россией в связи с резким увеличением числа желающих получить убежище в стране, что, по мнению Хельсинки, является уловкой, направленной на то, чтобы вытеснить мигрантов на границу.

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Другой член НАТО - Норвегия, имеющая общую границу с Россией в Арктике, заявила, что в случае необходимости закроет свою границу в кратчайшие сроки. Еще один член Альянса, граничащий с Россией, Эстония, также обвинила Москву в том, что она направляет к ее границе беженцев без виз и разрешений на проживание.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что с пятницы будет открыт только самый северный пункт пропуска через границу с Россией - Рая-Йоосеппи, а ранее утверждал, что российские пограничники сопровождают мигрантов до финской границы.

Институт изучения войны сообщил в понедельник, что эта "очевидная тактика гибридной войны" на границе напоминает действия России и Беларуси на границе с Польшей в 2021 году и "скорее всего, аналогично направлена на дестабилизацию НАТО".

Сотрудники белорусских спецслужб помогли тысячам ближневосточных мигрантов пересечь границу с Польшей, что позволило Кремлю ложно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси, считают в ISW.

После десятилетий нейтральности Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле этого года. К вступлению в альянс ее подтолкнула угроза, исходящая от России после полномасштабного вторжения в Украину.

Россия, имеющая с Финляндией границу протяженностью 830 миль, была возмущена этим шагом, тем более что одним из оправданий президента Владимира Путина для начала войны было расширение Альянса в сторону российских границ.

По словам Киннунена, Москва повторяет тактику, которую она применяла в 2015 и 2016 годах, до вступления в НАТО, когда она "использовала людей с Ближнего Востока, Азии, Африки", направляя мигрантов к своей границе.

Тогда Финляндия еще не входила в НАТО, и в стране возникло некоторое недоумение по поводу того, была ли это целенаправленная деятельность Москвы по нарушению границ страны.

"Если в 2015 и 2016 годах была путаница, то теперь, очевидно, ее нет. Теперь все четко понимают, что это злонамеренная операция влияния со стороны России", - сказал Киннунен. "Россия может быть готова предпринять действия под предлогом войны или в соответствии со статьей 5 НАТО в разных частях Европы с целью расколоть западные общества и создать проблемы, которые могут заставить нас пересмотреть нашу поддержку Украины".

Согласно статье 5, нападение на одного члена НАТО является нападением на всех и влечет за собой коллективный ответ. Омбудсмен Финляндии по вопросам недискриминации заявил, что Хельсинки по-прежнему будет соблюдать международные договоры и законы ЕС, предоставляя защиту тем, кто в ней нуждается.

Киннунен заявил, что из-за вторжения Путина на Украину "Россия воюет с самой сутью международного права", закрепленного в Уставе ООН, и что Россия "использует наши обязательства по отношению к тем, кто ищет убежища".

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова работать с Хельсинки для достижения соглашения по пограничному вопросу.

Ситуация на границе РФ и Финляндии - последние новости

16 ноября Финляндия заявила о закрытии границы с Россией, после чего российские туристы с шенгенскими визами смогут попасть в Европу по суше только через границу в Мурманской области через Норвегию.

При этом беженцы из таких стран, как Йемен и Афганистан, продолжают прибывать на КПП Салла и Вартиус со стороны России. Финское правительство считает, что эта ситуация грожает нацибезопасности.

23 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что открытым останется лишь один пункт пропуска. Таким образом, власти страны хотят обеспечить безопасность своих граждан.

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