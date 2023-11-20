В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что снизить уровень угрозы можно лишь полным закрытием границ с РФ.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали решение стран, смежных с РФ, о закрытии границы со страной-агрессором.

Как отмечается, сейчас Финляндия также закрыла четыре из девяти пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы остановить нарастающий поток мигрантов. В центре объясняют, что Россия мстит Финляндии за ее вступление в НАТО и активную поддержку Украины.

"Кремль пытается превратить в оружие все, что только удастся: энергоресурсы, продовольствие, людей. В этот раз в качестве гибридного оружия Москва использует мигрантов с Ближнего Востока, Афганистана и Африки, которых массово направляет прорывать границы для провоцирования конфликтов и создания очагов социальной напряженности в Европе. Путин пытается повторить кризис, устроенный им совместно с Лукашенко осенью 2021 года, когда поток мигрантов штурмовал границы Литвы и Польши с территории Беларуси", - отмечается в сообщении.

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В Центре отмечают, что снизить уровень такой угрозы можно лишь полным закрытием границ с РФ.

"Это вопрос национальной безопасности сопредельных с РФ и остальных стран Европы", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Закрытие границы с РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2023 года Финляндия заявила о том, что закрывает границу с Россией. Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

Кроме того, Финляндия начала возведение временных ограждений на границе с Россией. Строительство временного ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

На сегодня Финляндия приняла решение закрыть пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они закрыты для движения транспорта с субботы. В то же время заявления о предоставлении убежища принимаются на пограничных переходах Вартиус и Салла.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие пунктов пересечения границы частично достигло желаемого результата.

Сегодня iltalehti.fi со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Финляндии могут принять решение о закрытии на восточной границе с Россией оставшихся работающих пунктов пропуска с полуночи среды, 22 ноября.

После закрытия Финляндией четырех пунктов пропуска на границе с РФ в Норвегии заявили о готовности принять подобные меры. Об этом сказала министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель. Правительство Эстонии также рассматривает возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии в ответ на наплыв мигрантов.

В октябре Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией, оставив в работе два пограничных перехода - с российской стороны пропускными пунктами являются "Терехово" и "Гребнево".

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