Пограничная зона между Финляндией и Россией пока остается мирной территорией, при этом за ситуацией на границе будет вестись наблюдение.

Пограничные пункты на юго-востоке Финляндии будут закрыты в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщили премьер-министр страны Петтери Орпо и министр внутренних дел Мари Рантанен, информирует портал Ilta-Sanomat.

Отмечается, что такое заявление было сделано финскими чиновниками в четверг, 16 ноября, во время пресс-конференции по ограничениям трансграничного движения для обеспечения безопасности восточной границы государства.

Орпо уточнил, что на границе с Россией закроют КПП Иматра, Нийрала, Нуйямаа и Ваалимаа. Рантанен, в свою очередь, подчеркнула, что соответствующее решение было вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежище. По ее словам, пограничная зона пока остается мирной территорией, при этом за ситуацией на границе будет вестись наблюдение.

Видео дня

Финско-российская граница - последние новости

Накануне стало известно, что Финляндия планирует закрыть КПП на границе с Россией из-за угрозы нацбезопасности. Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", - сказала Рантанен.

По ее словам, это позволит "бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения".

Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

Вас также могут заинтересовать новости: