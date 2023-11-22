Премьер-министр страны Петтери Орпо объяснил, что так власти Финляндии хотят обеспечить безопасность своих граждан.

Финляндия оставит открытым только один пограничный пункт на границе с Россией, чтобы остановить поток соискателей убежища, который рассматривается как гибридная операция, проводимая Москвой.

Скандинавская страна закроет еще несколько автомобильных пунктов пропуска после закрытия четырех наиболее загруженных на прошлой неделе, пишет Bloomberg.

Только самый северный КПП, в Лапландии, останется открытым с раннего утра 25 ноября, сообщила журналистам в Хельсинки министр внутренних дел Финляндии. Это решение "неизбежно", отметила она. Правительство готово принять дополнительные меры, если это потребуется.

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Остальные 8 переходов закроют до 23 февраля. Премьер-министр страны Петтери Орпо объяснил, что так власти Финляндии хотят обеспечить безопасность своих граждан.

Ситуация на границе РФ и Финляндии

16 ноября 2023 года Финляндия заявила о том, что закрывает границу с Россией. Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

Просители убежища из таких стран, как Йемен и Афганистан, продолжают прибывать на КПП Салла и Вартиус, которые расположены в отдаленных районах. Многие из них прибывают в морозную погоду без одежды, большинство - с велосипедами, в том числе детскими. Отсутствие у них снаряжения и подходящих транспортных средств указывает на то, что они доставляются из России.

Правительство Финляндии считает, что эта операция угрожает национальной безопасности, и в субботу в ответ на данные действия опечатало юго-восточный участок границы.

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