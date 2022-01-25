Ведущий верит, что Россия может пойти на украинскую территорию.

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов полагает, что РФ пойдет в Украину только в том случае, если появится возможность начать чужими руками.

Поход РФ в Украину будет самоубийством, рассказал ведущий в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Караулов верит, что Россия может пойти в Украину, хотя любая война на территории, "густонаселенной атомными станциями, химическими предприятиями, амиакопроводами просто невозможна".

"…если будет возможность, чужими руками начать…, верю… Хотя это самоубийство… а у него (российского президента Владимира Путина – Ред.) другого нет – у него не получилось в собственной стране ни с медициной, ни с инфляцией, ни с чем. Цены такие, что людям скоро жрать будет нечего. Значит… нужна военная победа…", – заявил телеведущий.

Читайте такжеЭксперт сказал, угрожают ли Украине ракетные удары со стороны РоссииРанее российский оппозиционер Дмитрий Гудков говорил, что не верит в широкомасштабное вторжение РФ в Украину, в первую очередь, по внутриполитической причине – россияне хорошо относятся к украинскому государству и не хотят войны.

Агрессия России против Украины – коротко о главном

В 2014 году российские власти незаконно аннексировали Крым. В этом же году войска РФ вторглись на часть Донецкой и Луганской областей. Российская сторона также поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Сами власти РФ утверждают, что Крым "вернулся в родную гавань", а вторжение на часть Донбасса просто не признают.

Конфликт между нашей страной и РФ обострился осенью 2021-го – российская сторона стянула к украинской границе много военных и техники.

Наша страна и ряд ее западных партнеров заговорили о том, что есть угроза широкомасштабного российского вторжения.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что полномасштабное наступление РФ физически невозможно.

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