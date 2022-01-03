В США убеждены, что вторжение в Украину приблизит НАТО к России, а не оттолкнет Альянс дальше.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжение в Украину НАТО приблизится к границам РФ. Это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Об этом Адам Шифф заявил в эфире телеканала CBS Face the Nation, пишет Тһе Guardian.

"Россия должна понять, что мы (США и ее союзники - ред.) в этом едины. Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (россияне - ред.) вторгнутся (в Украину - ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", - отметил Шифф.

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"Боюсь, что Путин очень вероятно пойдет на вторжение. Я не понимаю полной мотивации, почему именно сейчас он это делает, но он, конечно, намерен сделать это, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, который Россия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками", - подчеркнул он.

Отметим, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США также заявил, что существует высокая вероятность того, что Россия вторгнется в Украину, но сдержать от этого президента РФ Путина смогут лишь "невиданные санкции".

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.