Он назвал реакцию на обстрелы "треском на всю Вселенную".

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Украину в том, что российская армия обстреливает критическую инфраструктуру страны.

Такое заявление прозвучало после церемонии награждения российских оккупантов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, пишут российские СМИ.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную", - заявил Путин.

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По словам российского диктатора, это не будет мешать России "выполнять боевые задачи".

Массированные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, осенью армия РФ начала массированно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. После атак в стране начались отключения света, 23 ноября произошел блекаут.

Партнеры Украины передают трансформаторы и генераторы, которые должны облегчить ситуацию с энергообеспечением.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после одного из обстрелов заявил, что украинцы остались без тепла и света из-за того, что власти "отказываются от переговоров" и не хотят "решать проблему".

По данным главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, у России хватит вооружения еще на несколько масштабных атак.

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