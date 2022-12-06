Россияне будут выстреливать свои запасы до последней ракеты, добавил он.

Россияне будут выстреливать свои запасы ракет "до нуля", у них хватит вооружения еще на несколько масштабных атак.

"Запасы высокоточного вооружения РФ уже подходят к завершению. Они давно вышли в критический. Однако, как мы видим, они решили идти до конца, то есть до нуля", - заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, это плохо в первую очередь для самой России. Производство новых ракет есть, но оно мизерное по сравнению с огромным количеством, которое они применяют. При этом, изготавливается только некоторые модели ракет.

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"Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль", - пояснил Буданов.

Начальник ГУР также сообщил, что по состоянию на сейчас Иран не поставил России ни одной баллистической ракеты.

"С Китаем тоже самое. Ничего серьезного, кроме стиральных машинок большого количества и телевизоров доставлено не будет", - сообщил он.

Ракетный террор РФ

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Это уже восьмая масштабная атака с октября.

Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергетические объекты, расположенные в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Позже глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что сначала власть не видела критических последствий попадания в энергообъект, расположенный в Киевской области.

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