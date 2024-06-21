Главный дипломат Польши "ткнул носом" главаря россиян в историческую ошибку.

Российский диктатор Владимир Путин затроллен главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским за нытье насчет судьбы РФ.

Главный польский дипломат в своем аккаунте в X высмеял главаря РФ за его утверждение, что якобы "стратегическое поражение для России будет означать прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории".

Глава МИД Польши отметил, что Путин слишком переживает, что проигрыш россиян в Украине "положит конец 1000-летней российской государственности". "Москва была основана только в 1147 году", - подчеркнул Сикорский.

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Кроме того, он напомнил, что Российская империя и СССР, правопреемницей которых является нынешняя РФ, в частности, уже потерпели поражение в "холодной войне" (1946 - 1980 год), в Крымской войне (1853-1856 г.), в Первой мировой войне (1914 - 1918 г.) и в противостоянии в Афганистане (1979 - 1989 г.).

Напомним, в конце апреля Радослав Сикорский говорил, что Владимир Путин в случае победы над украинцами, поступит так, как когда-то сделал лидер фашистской Германии Адольф Гитлер - использует граждан побежденной Украины и их промышленность для продолжения своей захватнической войны.

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Украинская сторона не раз отмечала, что власти РФ хотят "украсть" украинскую историю - они утверждают, что росссийская история проистекает со времен Киевской Руси, однако на самом деле к Киеву и Руси россияне, по сведениям историков, которые не работают на российскую пропаганду, никакого отношения не имеют.

Московское царство появилось в 1547 году, а в 1721-м российский царь Петр І провозгласил его Российской империей. При этом датой создания Киевской Руси считается 882 год.

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