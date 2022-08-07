Если РФ применит ядерное оружие, НАТО и страны Запада немедленно и жестко отреагируют.

Президент РФ Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины, поскольку знает, что будет решительный и быстрый ответ НАТО.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, в случае применения такого оружия, Россия перестанет существовать.

"Мы должны не допускать никаких рисков. Даже если это будет 2%, это уже многовато. Никто не хочет иметь дело с ядерной войной. Если Путин применит стратегическое оружие, со стороны Запада, НАТО будет решительным и быстрым ответом и России не будет", - подчеркнул Волкер.

Он добавил, что уничтожать захваченные территории РФ также нет смысла.

"Что касается тактического оружия и возможности его применения, они могут его применить согласно их военной доктрине, когда нападают на их страну, и они проигрывают, тогда они применят его без вопросов, но возникает вопрос, если они захватывают территорию, то какой смысл потом от этой территории, если потом она не пригодна ни к чему", - объяснил дипломат.

Волкер уверен, что даже в случае такого приказа, российские командиры не станут его выполнять.

"Никто не будет наблюдать, как в современном мире использование ядерного оружия становится нормой жизни. Байден и Остин неоднократно предупреждали, что если будет применено ядерное оружие, это приведет к ответу со стороны НАТО. Это россияне знают, поэтому ничего не будут делать. Третья причина, российские военные, понимая все последствия, не сделают этого. Путин понимая, что ему могут не подчиниться, не будет отдавать такие приказы, которые нарушат цепочку командования. Хотя шансы и невелики, но мы должны быть готовы и подчеркивать, что это вызовет согласованный военный ответ", - подытожил диплома.

Напомним, ранее Пентагон озвучил свою окончательную позицию относительно ядерного оружия.

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