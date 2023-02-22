Аналитики отметили, что Путин прибегнул к воинственной речи, в которой использовал уже давнюю риторику.

Во время обращения президент РФ Владимир Путин избежал какой-либо конкретики относительно войны против Украины, но показал, что настроен продолжать ее и пытался убедить население страны, что эта война "экзистенциальная" для него.

Об этом заявили в британской разведке. Аналитики отметили, что "Путин продолжил неизменную уже полгода воинственную риторику, но не высказал никаких практических шагов, которые могли бы исправить патовую ситуацию для РФ на поле боя".

"Путин продолжает твердить спорный нарратив об "экзистенциальной борьбе" и вместе с этим пытается всех убедить, что в стране все хорошо и "все идет по плану". Таким образом оба месседжа не являются убедительными", - отметили британские аналитики.

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Выступление Путина 21 февраля

Во время выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил, что Россия временно приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США (известный также как СНВ-3 или New Start). "Это они (Запад, - УНИАН.) развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - заявил Путин.

При этом аналитики Института изучения войны отметили, что в послании президента РФ Владимира Путина не прозвучало конкретных целей или намерений относительно войны в Украине.

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